Ancora temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla per la provincia di Varese

Ancora col naso all’insù, specialmente nelle zone appena colpite dall’enorme bomba d’acqua che si è riversata sulle valli del Varesotto, in particolare in Valcuvia: dalla mezzanotte e fino alle 21 di martedì 7 giugno sono attese nuove, forti, precipitazioni sul quadrante lombardo IM-04, che corrisponde al Varesotto, ai laghi e alle Prealpi.

I fenomeni sono attesi ovunque di debole o al più moderata intensità. Perla giornata di domani 07/06 possibilità già dalla notte di localirovesci e temporali suirilievi e sulla pianura centro-occidentale, mentre nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a essere maggiormente probabili sui settori orientali della regione.

Si evidenzia la possibilità di fenomeni sparsi a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione, che risulteranno generalmente di debole o moderata intensità. Riguardo la fenomenologia maggiormente probabile associata, si segnala la possibilità di grandine di piccole dimensioni e precipitazioni localmente abbondanti (con cumulate massime fino a 30-50 mm/6h). Rinforzi da Nord sono attesi in serata su Prealpi Occidentali e da Nord-Est lungo le coste del Lago di Garda.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia assicura l’attività di monitoraggio dell’evoluzione degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto dei presìdi territoriali e delle Autorità locali. Si segnala che, sebbene la probabilità maggiore di fenomeni temporaleschi intensi sia attesa nelle zone omogenee con codice giallo per rischio temporali forti, non si esclude la possibilità (molto bassa – bassa probabilità) di fenomeni temporaleschi locali, anche di forte intensità, sul resto della regione. Si chiede pertanto di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.

Si ricorda che in caso di danni causati da eventi naturali per segnalare i danni mediante l’applicativo Ra.S.Da. occorre preventivamente profilarsi al seguente link: https://sicurezza.servizirl.it/web/protezione-civile/rasda.