Animali in città: speciale caccia al tesoro al Museo del tessile di Busto Arsizio

L’evento di domenica 19 giugno per famiglie con bambini tra 6 e 12 anni fa parte del calendario di itinerari culturali Curiosando in città 2022

Animali in città è il titolo della speciale Caccia al tesoro a tema in programma per domenica 19 giugno con partenza alle ore 10 dal Museo del tessile e della tradizione industriale.

Si tratta del secondo appuntamento del calendario 2022 di Curiosando in città, la rassegna di itinerari e percorsi tematici promossi dall’assessorato alla cultura di Busto Arsizio “per andare alla (ri)scoperta della città accompagnati dalle guide del Servizio di Didattica Territoriale”.

Per le strade di Busto Arsizio si nascondono strane creature che sbirciano di nascosto chi passa. Il gioco consiste nel scovarli in 9 tappe per un totale di 11 animali da cercare.

La sfida è per bambini di età compresa indicativamente tra i 6 e i 12 anni.

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività.

La prenotazione alle caccia al tesoro è da effettuare per ogni bambino partecipante (non è richiesta per l’adulto accompagnatore).

Il punto di ritrovo con la guida è presso il parco del Museo del Tessile per le ore 9.50 per poi partire con l’attività alle ore 10.

La caccia al tesoro si svolge a tappe nel centro città e avrà una durata di circa 2 ore.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a data da destinarsi.