Antonio Parisi confermato segretario della Uiltec Varese

Antonio Parisi è stato riconfermato segretario della Uiltec Varese, la categoria dei lavoratori dei settori tessile, energia e chimica della Uil. Il documento conclusivo approvato dal terzo congresso territoriale, ha preso in considerazione i temi principali relativi all’economia, a partire dalla crisi. Per uscirne «bisogna puntare alla crescita e non all’impoverimento, bisogna puntare alla competitività, alla transizione energetica, all’innovazione tecnologica».

Dal congresso un appello «alla modernizzazione del Paese e delle infrastrutture», ponendo un’attenzione particolare «alla salute e sicurezza, ai beni culturali, patrimonio inestimabile del nostro Paese, e alla green economy».

«Come Uiltec Varese – ha detto Parisi – siamo convinti che per ridare slancio a tutto questo e reperire risorse si debba combattere seriamente l’evasione fiscale, vero tallone d’Achille della nostra società. Riteniamo che bisogna avere più coraggio osare di più, come aumentare il potere d’acquisto delle famiglie e dei pensionati, ridurre il cuneo fiscale, detassare aumenti contrattuali. È solo in questo modo che può ripartire l’economia».

Uiltec Varese si impegna inoltre a rafforzare il suo percorso di crescita e di continua formazione, soprattutto rafforzando la collaborazione con la Uil di Varese e con tutta la struttura regionale e nazionale di categoria.

«Riteniamo l’unità sindacale con Cigl e Cisl un valore aggiunto nella contrattazione territoriale. Consideriamo fondamentale l’insieme dei servizi a favore soprattutto degli iscritti, dei lavoratori, dei pensionati, di tutti i cittadini».

Per i prossimi quattro anni Uiltec ha posto come obbiettivo la crescita, di rappresentanza, di rappresentatività e di proselitismo. «Siamo consapevoli che le difficoltà che incontreremo saranno parecchie – ha concluso Parisi – ma la sfida sarà creare un sistema organizzativo capace di offrire risposte a tutti, sviluppare e accrescere le competenze, valorizzare le persone impegnate all’interno dei luoghi di lavoro e nelle strutture sindacali, faremo progetti mirati e condivisi per rafforzare la formazione e l’informazione, continueremo ad essere un sindacato dove vige la regola del noi, continueremo ad essere un sindacato di inclusione perché occorrono sempre idee nuove, fresche e piene di entusiasmo, porteremo sempre più giovani perché loro sono il futuro. Valorizzeremo e difenderemo il ruolo delle donne e continueremo a combattere ogni forma di violenza sessista e di genere. Infine riteniamo come Uiltec Varese, che la trasparenza e la responsabilità della gestione delle risorse siano da considerarsi principi fondamentali ed indiscutibili».