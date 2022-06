Anziani non più soli: il centro diurno della Fondazione Comi di Luino riparte a pieno regime

«La ripresa a pieno regime del nostro Centro Diurno rappresenta un’opportunità per tanti anziani soli o in stato di parziale fragilità del nostro territorio. Stiamo lavorando per potenziare questo servizio proprio nell’ottica di offrire alle tante famiglie una soluzione gradita, adeguata e sicura per i propri cari. – dichiara Danilo Benecchi, Direttore Generale della Fondazione Monsignor Comi – Il nostro personale medico, specialistico e socio-assistenziale sta facendo un lavoro straordinario per far sentire i nostri ospiti come a casa».

Dalle ore 9.30 alle ore 17.00 il Centro Diurno offre accoglienza ed assistenza tutelando la salute ed il benessere delle persone anziane, ma anche momenti di socializzazione ed animazione, assistenza infermieristica e cura della persona. Il Centro è dotato di angoli relax, ma anche di una palestra climatizzata per lo svolgimento di attività di ginnastica dolce di gruppo. È possibile accedere al giardino adiacente la struttura e al bar interno gestito dai volontari dell’Associazione Amici del Comi.

L’ospite può usufruire del servizio “parrucchiere” e “pedicure” interno alla Fondazione.

Il servizio di ristorazione per la merenda mattutina, il pranzo e la merenda pomeridiana è gestito da professionisti, garantendo qualità degli alimenti, sempre e comunque allineati alle diete specifiche degli ospiti, concordate con il personale medico.

Sala Tv, quotidiani, angolo biblioteca, custodia valori e servizio telefonico o di videochiamate sono solo alcuni dei servizi messi a disposizione al Centro Diurno.

Tutti i giorni ci sono attività di animazione e ricreazione, gioco carte e laboratori. Durante la settimana vengono organizzati intrattenimenti musicali, ma anche, su richiesta, recite del rosario grazie ad una collaborazione con alcune parrocchia della zona. Il tutto con l’obbiettivo di far vivere agli ospiti il più serenamente possibile la permanenza al Centro durante il giorno.

Fondazione Comi organizza, qualora ci fosse la necessità, con propri mezzi attrezzati, anche l’accompagnamento dell’ospite al mattino per l’ingresso al Centro e al termine della giornata verso il proprio domicilio.

Tutte le attività sono svolte da un’équipe di operatori qualificati: medici, infermieri, fisioterapisti, educatori ed assistenti socio-sanitari, con il fondamentale aiuto del volontariato locale.

Il tutto nel totale rispetto delle normative vigenti e dei protocolli concordati con ATS, al fine di attuare misure e procedure di prevenzione alla diffusione del Covid-19.

«Dopo un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto, stiamo gradualmente tornando alla normalità con la riapertura parziale o totale dei nostri servizi. Il rilancio del Centro Diurno è tra le nostre priorità, non bastando solo i buoni risultati di bilancio per far sì che la Fondazione Comi continui ad essere il punto di riferimento principale sul territorio nell’ambito socio assistenziale; vogliamo infatti che i nostri ospiti vivano la Fondazione come una casa accogliente, dove sentirsi al sicuro e accuditi», conclude Gianluca Vissi, Presidente della Fondazione Monsignor Comi.

Per maggiori informazioni: 0332 542342 – 0332 542345 – www.fondazionecomi.it