Anziano si ribalta con l’auto a Porto Valtravaglia

Fuori strada in via Alla Parrocchia, strada che scende verso la provinciale a Porto Valtravaglia dove per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo, estratto mediante l’uso di cesoia/divaricatore il guidatore e collaborato con il personale sanitario.

Il ferito, un uomo di 76 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Luino. Sul posto anche i carabinieri. Le condizioni del ferito non sembrano essere gravi.