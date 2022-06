Aperitivando fra circoli, con camminata benefica tra Capolago e Casbeno

La pista ciclopedonale tra Capolago e Casbeno unisce due comunità e anche i due rispetti vi circoli, promotori di una speciale camminata benefica “Aperitivando fra circoli”, a sostegno di Aisla, associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.

L’evento è in programma per domenica 3 luglio con ritrovo alle 8.45 al parcheggio del Circolo di Capolago, in via Fè 21. Da qui alle ore 9 partirà la camminata benefica sulla pista ciclopedonale fino al circolo di Casbeno. L’arrivo è previsto per le 10.15 con una pausa di una mezz’ora per gustare un aperitivo gratuito e ripartire verso il Circolo di Capolago, e gustare qui un secondo aperitivo, sempre gratuito, verso mezzogiorno.

Tutte le offerte raccolte durante l’evento saranno devolute ad Aisla, associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, entro domenica 26 giugno scrivendo a cooperativacapolago@gmail.com oppure 366 9752671.

L’area sosta consigliata ai partecipanti è il parcheggio della scuola elementare Baracca, in via del Gaggio 9.

L’evento è promosso con il patrocinio del Comune di Varese.