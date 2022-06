Argomenti di gastroenterologia: sabato 11 giugno a Varese la 15esima edizione

E ‘ in programma per sabato 11 giugno, nell’Aula Granero-Porati dell’Università dell’Insubria, il consueto appuntamento con il Convegno “Argomenti di Gastroenterologia”, arrivato alla quindicesima edizione. Organizzato dalla Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ASST dei Sette Laghi, diretta dal Dr. Sergio Segato, si tratta di un incontro di formazione tradizionalmente molto partecipato e apprezzato, per l’attualità dei temi oggetto di approfondimento, oltre che per l’approccio multidisciplinare. Il congresso si rivolge infatti a medici specialisti in Gastroenterologia, Medicina Interna, Chirurgia Generale, ma anche a Medici di Medicina Generale e, in parte, ad infermieri. Il programma alterna relazioni e momenti di discussione interattiva tra i partecipanti e verterà su tre gruppi di argomenti di epatologia, endoscopia digestiva e gastroenterologia. In particolare, verranno approfondite le malattie benigne e maligne del pancreas, la malattia metabolica del fegato, la possibilità di diagnosi non invasiva delle epatopatie ed il ruolo della componente virale del nostro microbiota.

Il convegno ha il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria, dell’Ordine dei Medici della Provincia e dell’Associazione Italiana dei Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri. Le relazioni saranno svolte o moderate da Direttori delle strutture di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di diversi Ospedali lombardi, da docenti dell’Università degli Studi dell’Insubria e dell’università degli Studi di Milano e da riconosciuti esperti della materia. Ad aprire il convegno, il Dott. Gianni Bonelli, Direttore Generale di ASST Sette Laghi, e il professor Angelo Tagliabue, Magnifico Rettore dell’Università dell’Insubria. A trarre le conclusioni, sarà invece il Dott. Sergio Segato, che recentemente è stato eletto Vice Presidente dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri. La nomina per il biennio 2022-2024 è stata ufficializzata nell’Assemblea Nazionale svoltasi a Roma nell’ambito del 28° Congresso Nazionale delle Malattie Digestive FISMAD, federazione di cui AIGO è uno dei soci fondatori.