Aria di estate ad Angera: già superati i duemila turisti tra Rocca, sentieri e lungolago

Ad Angera si respira aria di estate e si va in gita alla scoperta del Museo Diffuso della città.

La stagione turistica è già iniziata da diverse settimane. Lo confermano i dati positivi sui visitatori registrati all’Infopoint turistico di Piazza della Vittoria che, dall’apertura di metà aprile sino ad ora, ne ha accolti oltre duemila.

Solo questa domenica – 12 giugno – oltre 150 visitatori hanno fatto tappa al punto informazioni del Comune. In tanti scelgono Angera per ammirare la bellezza e unicità del paesaggio, per visitare la Rocca di Angera, il Civico Museo Archeologico e vivere il Lago Maggiore con i suoi tesori culturali.

“Nella nostra cittadina – spiega Valeria Baietti, assessore alla cultura e al turismo – i turisti si avvicinano anche ad esperienze uniche: da questa domenica abbiamo dato il via alla stagione delle passeggiate alla scoperta del Museo Diffuso di Angera, un museo a cielo aperto che, con i suoi 57 siti di interesse storico, artistico, paesaggistico ed etnografico, racconta la storia millenaria della città”.

Museo diffuso e mini crociera in barca a vela

Inaugurato dal sindaco Alessandro Paladini Molgora, il tour inedito “La geologia raccontata in cammino: magmi, mari e colline ad Angera” ha registrato il tutto esaurito, “con una lunga lista di attesa”.

Il calendario dei tour esperienziali che promuovono e valorizzano il nostro territorio è fitto e durerà fino all’autunno: sabato 18 e domenica 19 giugno sarà la volta della mini crociera in barca a vela storica con l’Associazione Vele d’Epoca Verbano con cui il Comune di Angera collabora da diversi anni.

Con partenza dal Porto Asburgico, Striga Costanze, Bagatelle e Santa Marta condurranno i partecipanti in un indimenticabile itinerario per assaporare la vita della gente di lago e ammirare la città dall’acqua. Sempre domenica 19 giugno guide esperte porteranno alla scoperta dell’Oasi della Bruschera per il secondo tour geologico dedicato alla formazione più recente del paesaggio Angerese.

“In anteprima domenica 26 giugno – svela l’ufficio turistico – presenteremo un nuovissimo itinerario esperienziale per famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni percorrendo il Sentiero delle Erbe inaugurato nel 2019: daremo il benvenuto all’estate con una passeggiata alla scoperta delle meraviglie della natura vista con gli occhi dei bambini. Attraverso il Museo Diffuso valorizziamo la storia, i saperi e le tradizioni angeresi portando i visitatori, grandi e piccoli, a stare a contatto con la natura. Solo per gli itinerari esperienziali guidati abbiamo registrato negli anni grande apprezzamento e partecipazione di pubblico arrivando a toccare più di 500 partecipanti a stagione”.

Conclude l’assessore Valeria Baietti: “Al momento siamo impegnati nella valorizzazione e promozione di nuovi sentieri tematici che abbiamo recentemente presentato durante le visite guidate tra cui Il Sentiero delle Erbe, il Sentiero degli Alberi e Il Sentiero lungo un filo di seta, dedicato alla bachicoltura e che collega Taino alle frazioni di Capronno e Barzola. Presto inaugureremo una nuova segnaletica, in linea con la normativa regionale, che permetterà ai visitatori di percorrere i sentieri in completa autonomia con l’ausilio anche di tracciati gpx”.