Aria fresca in piazza Spozio a San Fermo: riapre il market e spariscono le auto abbandonate

A volte bisogna aspettare qualche anno, ma alla fine le cose cambiano. Succede in questi giorni in piazza Spozio, nel cuore del quartiere popolare di San Fermo, dove due settimane fa ha riaperto il supermercato di fronte alla chiesa di Santa Maria, con una nuova gestione, quella di Angelo Barausse che ha trasferito in questi spazi più ampi e centrali rispetto al rione il suo negozio, che per anni è stato in via Dobbiaco, al confine con Induno Olona.

Un servizio che si rinnova e si avvicina al cuore della comunità, scossa però da un’altra novità, tanto auspicata e ormai inattesa: dal retro della piazza sono sparite i rottami delle due auto abbandonate lì da oltre un decennio. Una vecchia panda e una polo di cui rimanevano ormai solo le carcasse arrugginite, mancanti di svariati pezzi tra gomme, portiere, portelloni e finestrini.

Si tratta di una nuova tappa del piano di rimozione dei veicoli abbandonati promosso dall’Amministrazione comunale su segnalazione dei Consigli di quartiere nell’interesse del decoro urbano.

A festeggiare sono soprattutto i genitori, visto che le auto si trovavano proprio sul passaggio pedonale tra l’area parcheggio di piazza Spozio e le scuole primarie e dell’infanzia di via Monfalcone.

Rimosso il problema principale, quello delle auto abbandonate, per tornare al decoro il retro di piazza Spozio necessita ore di una pulizia straordinaria per rimuovere quel che rimane della piccola discarica che i rottami abbandonati per anni avevano contribuito a creare nelle loro immediate vicinanze.