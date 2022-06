Arriva la navetta gratuita per il Sacro Monte: sarà attiva per tutta l’estate 2022 nei weekend e festivi

A partire da domani, giovedì 2 giugno, e fino al 11 settembre entra in vigore il nuovo servizio gratuito di navette per raggiungere il borgo del Sacro Monte. Tutti i fine settimana, sabato e domenica, e i giorni festivi, 2 giugno e 15 agosto, sarà quindi possibile raggiungere il borgo di Santa Maria del Monte in modo sostenibile e gratuito.

Le navette saranno attive lungo la tratta tra Piazzale De Gasperi e Piazzale Pogliaghi, con andata, ritorno e canoniche fermate intermedie. Il servizio avrà corse ogni mezz’ora, con partenza da Masnago in piazzale De Gasperi/via Borghi, dove la prima corsa sarà alle 10.10 e l’ultima alle 18.40.

Le fermate intermedie saranno Sant’Ambrogio in via Virgilio 26; piazzale Montanari, alle pendici della via delle Cappelle; infine piazzale Pogliaghi. Da qui, il ritorno partirà ogni mezz’ora, con prima corsa alle 10.30 e ultima alle 19. Le navette gratuite avranno 80 posti. Oltre a questa nuova navetta, dal centro città e da viale Aguggiari sarà comunque possibile usufruire del normale servizio di trasporto urbano della linea C.

Il nuovo servizio, che sostituisce la funicolare al momento chiusa per motivi di revisione ventennale dell’impianto, partirà quindi già dalla prima festività del 2 giugno. Inoltre è prevista l’attivazione anche in occasione di alcuni eventi, come la tradizionale festa degli Alpini che sarà come sempre il 15 agosto.

“Le nuove navette saranno attive già dal 2 giugno e copriranno tutto il periodo estivo, che di norma registra picchi di affluenze – dichiara la vicesindaca Ivana Perusin – Un modo quindi per favorire varesini e turisti in visita a una delle mete più apprezzate del nostro territorio”. “Un modo sostenibile per raggiungere il borgo Unesco limitando l’utilizzo delle auto” – spiega l’assessore alla Mobilità Andrea Civati.

SCARICA LA TABELLA CON GLI ORARI