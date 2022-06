Arriva Miss Cinema Varese: per premiare bellezza, passione e territorio

Organizzato dal Miv e ideata dal nuovo direttore artistico Thomas Incontri, arriva a Varese un concorso che premia la bellezza pulita dei nostri luoghi, e la passione per il cinema: la prima edizione di Miss Cinema Varese è prevista per ottobre, ma le iscrizioni sono gà aperte, per i casting che sono previsti per settembre.

«Questa prima edizione ha l’intento di valorizzare il territorio, grazie non solo alle partecipanti, ma anche alle collaborazioni che metteremo in campo – spiega Thomas Incontri – per quanto riguarda le partecipanti, non andremo a valorizzare semplicemente la bellezza, ma anche la passione per il cinema. Ignorando il dato anagrafico: possono partecipare dai 16 ai 99 anni».

Non ci saranno prove specifiche, ma si valuterà l’attitudine: «Anche per quanto riguarda il premio, ne abbiamo pensato uno diverso dal solito: la vincitrice avrà una pagina intera sul settimanale nazionale Vip, con foto e intervista come volto emergente – spiega il direttore artistico MIV – Una soddisfazione anche per chi non è interessata a fare altro, ma un buon punto di partenza per chi invece vuole proseguire un percorso mediatico».

Un premio pratico, per chi vuole fare passi avanti: e del resto Thomas Incontri la sa lunga, forte dell’organizzazione per 5 anni di “Miss Italia nel mondo” in Germania e Svizzera. «Non è un settore facile, io ne ho sempre sognato uno più “pulito” di quello di cui troppo spesso si parla – spiega Incontri – I concorsi da miss sono belli quando non si paga un’iscrizione e quando l’intento è divertirsi sul momento senza impegno e poi lasciare che il resto venga da sè: il resto per me non è rispettoso nei confronti delle ragazze che partecipano. Faccio questo mestiere da quando ho 15 anni e sono arrivato ad oggi senza scendere a compromessi: vuol dire che questa strada, anche in questo settore, è possibile anche se più lunga. Questo concorso rispecchia questi valori».

Le iscrizioni stanno già arrivando: per farlo, si può mandare mail a direttoreartistico@multisalaimpero.com con foto e indicazioni personali come nome, cognome, età e una piccola descrizione di sè.

«A settembre faremo il primo casting al Multisala Impero, per poi arrivare alla finalissima di ottobre – conclude Incontri – I casting ne porteranno in finale solo 20, nella serata che sarà presentata da me e Rossella di Pierro, con ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e della televisione».