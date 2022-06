Artisti in circolo alla ex colonia Elioterapica di Germignaga per creare grandi mandala

Il laboratorio per adulti e bambini è promosso dal collettivo artistico WoodMood e il progetto Remida Varese per sabato 2 e domenica 3 luglio

Un laboratorio di Artisti in circolo per costruire insieme, grandi e piccini, grandi mandala con materiali naturali o di scarto. La proposta è di progetto ReMida Varese e collettivo artistico WooMood per sabato 2 e domenica 3 luglio all’ex colonia elioterapica di Germignaga: un’occasione per vivere un’esperienza creativa corale immersi nell’arte.

Il collettivo artistico WoodMood e il progetto Remida Varese si uniscono per coinvolgere adulti e bambini (a partire dai 6 anni) in Artisti in circolo, un laboratorio creativo di gruppo in cui esprimersi, immersi e ispirati dall’esposizione artistica dedicata al tema del Circo e allestita negli spazi della splendida Excolonia elioterapica e il magnifico Parco Le Fontanelle, sul Lago Maggiore a Germignaga.

L’entrata all’esposizione e la partecipazione al laboratorio creativo sono gratuiti per tutti in entrambe le date:

– Sabato 2 luglio dalle ore 16 alle ore 18

– Domenica 3 luglio dalle ore 10 alle ore 12

I partecipanti realizzeranno insieme mandala giganti, utilizzando materiali naturali raccolti anche nel parco circostante e materiali di scarto di origine aziendale recuperati dal progetto Remida Varese.

L’evento è promosso con il patrocinio e il sostegno del Comune di Germignaga.