ASA Varese, medaglie ed emozioni ai giochi di Special Olympics

«È stata un’avventura unica ed emozionante che ha portato a galla molte fragilità personali ma anche lo spirito combattivo degli atleti. Ogni giorno abbiamo affrontato sfide intese sia sul campo personale che su quello sportivo».

Valentina Marocco, presidente della ASA Varese, racconta così i Giochi nazionali estivi di Special Olympics, manifestazione che si è svolta a Torino e che ha visto la partecipazione anche degli atleti del club varesino.

Nella ridda di emozioni ci sono state diverse lacrime di gioia: basti pensare a Patrizia Brusco, 59 anni, all’ultima gara di nuoto della sua carriera sportiva. O a quelle di chi ha centrato una medaglia: l’ASA è infatti rientrata nella Città Giardino con tre ori, sei argenti e 7 bronzi ottenuti tra nuoto (1-3-6), bocce (2-1-0) e bowling (0-2-1). Risultato sportivo di tutto rispetto, anche se in casi come questi ogni partecipante è di per sé un vincente.

Non è mancata neppure qualche lacrima di delusione per chi ha sfiorato il podio senza coglierlo, o di dolore per chi si è imbattuto in qualche problema fisico. «Ma in ogni istante – spiega ancora Marocco – abbiamo incontrato persone eccezionali a partire dal personale dell’albergo e dello staff nazionale di Special Olympics. Siamo stati supportati dal gruppo sportivo della Polizia di Torino, che con il team del nuoto hanno affrontato grandi sfide e legato in maniera formidabile . Insomma siamo tornati a casa colmi di gratitudine e gioia sportiva».

ASA VARESE – GLI ATLETI: Alessia Abati, Sara Pizzoni, Gessica Fanelli, Fulvio Rando, Daniele Carcano, Patrizia Brusco, Dario Veratelli, Gianluca De Luis, Michele Taje, Martina Fidanza,Davide Orlandi, Fabio Filosa, Cristian Esposto, Andrea Chiara Marini, Nicole Macchi, Cristian Nicolella, Barbara Gandini, Eleonora Fazzari.