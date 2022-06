Tra atleti e “vip” fioccano le iscrizioni per la prima traversata a nuoto del lago di Varese

“Per chi è cresciuto come me pescando sulle sponde di Bodio sul lago di Varese, bellissimo ma inaccessibile, è una grande emozione: la mia generazione da decenni sente i racconti di chi ancora faceva il bagno al lido pensando che noi non l’avremmo mai fatto. E’ un momento storico proprio pensando alle prossime generazioni che vivranno il lago come parte integrante della loro vita.” spiega Marcello Amirante, coordinatore del Circuito.

START SABATO 2 LUGLIO

L’evento clou delle celebrazioni della riapertura alla balneazione del lago sarà La Traversata del lago di Varese, gara non competitiva di un miglio marino (1852 mt) che partirà dal Lido di Bodio e arriverà alla Schiranna.

Il programma prevede: apertura ritiro sacchi gara prevista nel piazzale della Schiranna alle 9 con partenza della navetta, direzione Lido di Bodio, alle 10.40. Partenza della gara alle 11.30. Partenza della staffetta del 1⁄2 miglio marino x 3 (con cambio all’australiana a terra) alle ore 13.45 sempre dalla spiaggia della Schiranna. Premiazioni previste per le 16 circa. A grande supporto della manifestazione Pierpaolo Frattini e la sua Canottieri Varese che lascerà i cancelli aperti tutto il giorno, oltre a mettere a disposizione per gli atleti iscritti spogliatoi e docce.

ISCRIZIONI A GONFIE VELE

Sono già oltre 150 i nuotatori (sui 200 posti disponibili) che non vogliono perdersi l’occasione di poter dire “io c’ero” alla riapertura del Lago di Varese.

Varese fa la parte del leone tra le 15 Provincie rappresentate dagli atleti già iscritti: tutti i capoluoghi lombardi risultano al via mentre tra quelli fuori regione si fanno notare Modena, Padova, Parma, Ferrara, Genova e Savona. Presenti anche atleti stranieri dalla Svizzera, Francia e Olanda.

Iscrizione aperte fino a venerdì (o al raggiungimento dei 200 iscritti) su www.italianopenwatertour.com.

STARTING LIST DI ALTO LIVELLO

Molti nuotatori protagonisti di Italian Open Water Tour Challenge degli ultimi anni risultano presenti in una starting list, preludio di una gara certamente avvincente. Tra gli altri iscritti la valbossina nuotatrice del Team Insubrika Camilla Montalbetti, già vincitrice di due Challenge assoluti, Sandro Vezzani e Marco Leone, atleti master che segnano le classifiche di tutta Italia da molti anni, oltre ad atleti che ricorrono nelle classifiche di gare nazionali. Da registrare inoltre la presenza di quattro residenti di Bodio Lomnago capitanati da Riccardo Cattaneo.

UN VARESINO DOC IL PRIMO ATLETA ISCRITTO

Quando ancora la notizia non era ufficiale ma sul portale www.italianopenwatertour.com iniziavano a comparire i link collegati alla Traversata del Lago di Varese, il primo iscritto assoluto è stato Edoardo Bulgheroni: imprenditore e Presidente della stella della pallacanestro Varese nonchè frequentatore abituale delle tappe del Circuito Italian Open water Tour: senza necessità di avere informazioni in merito ha fatto registrare la prima iscrizione ad evento non ancora lanciato.

Così come risulta in starting list Rinaldo Ballerio, Presidente di Emec, a dimostrazione che le grandi famiglie varesine, che segnano da decenni la vita e lo sport della città, sono sempre in prima fila quando un evento “chiama” la storia di Varese.

DIRETTA STREAMING

La prima Traversata del Lago di Varese dopo oltre 50 anni verrà ripresa e trasmessa integralmente con una copertura consona ai più importanti eventi sportivi a carattere internazionale con il racconto che sarà affidato alla “voce SKY” di Nicolò Ramella. Sono già molte le testate web, tra le quali Varesenews, ad aver confermato la trasmissione in diretta dell’evento che avrà così una copertura in linea con la storicità dell’evento.

PROSSIME TAPPE

Il Challenge 2022 proseguirà a Maccagno (VA) il 17 luglio (la Traversata dei Castelli), il 30 luglio la notturna di Lignano Sabbiadoro (UD) (Swim side of the moon) mentre l’11 settembre è previsto il II° CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO IN ACQUE LIBERE OPEN a Noli, il 24/25 settembre a Peschiera del Garda tra le mura patrimonio dell’UNESCO (la Traversata dei bastioni). Si chiuderà il Challenge nell’oramai classica tappa di Ischia il 8 e 9 ottobre, anch’essa unica al mondo per scenari storici e marini.

Informazioni ed iscrizioni su www.italianopenwatertour.com