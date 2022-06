Attilio Fontana esce allo scoperto: “Disponibile a ricandidarmi a presidente della Lombardia”

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha sciolto la riserva e ha manifestato la volontà a ricandidarsi a Governatore nel 2023.

Lo ha fatto con un post sulla pagina Facebook: «Ho confermato la disponibilità a continuare il mio lavoro per la grande comunità lombarda, che è molto più di una regione. Sono tanti ed importanti i progetti da portare avanti insieme in Lombardia. Le Olimpiadi del 2026, i nuovi treni per l’ammodernamento della flotta regionale, la riforma della sanità territoriale, l’Autonomia. Le sfide della transizione ecologica per il territorio più produttivo d’Italia e la semplificazione per imprese e famiglie. La Lombardia, locomotiva d’Italia, realizzerà questi e molti altri progetti, io sono a disposizione dei lombardi».

Nella serata di lunedì 27 giugno si è svolto il vertice della Lega con Matteo Salvini, Fontana, il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il coordinatore lombardo della Lega Fabrizio Cecchetti.

Nelle ultime settimane era circolato il nome dell’assessore al Welfare Letizia Moratti, già sindaco di Milano, che si è detta “a disposizione del centrodestra”. L’uscita della Lega prima e di Fontana poi sembra segnare la strada verso una ricandidatura del presidnete della Regione uscente, a sua volta ex sindaco di Induno Olona e di Varese per due mandati.