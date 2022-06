Auto ribaltata in A26 dopo lo svincolo di Sesto Calende

Incidente stradale questa mattina, mercoledì 29 giugno, alle 10.20 circa, sulla A26, poco dopo l’ingresso di Vergiate in direzione Piemonte. Per cause in fase di accertamento, un’autovettura Fiat con a bordo tre ragazze si è ribaltata all’interno della galleria, fortunatamente senza coinvolgere nessun altro mezzo.

Le tre occupanti, rispettivamente di 17, 18 e 20 anni, sono state soccorse sul posto da due ambulanze del CVA di Angera e della Croce rossa italiana Comitato di Gallarate nonché dall’auto infermieristica partita dalla sede di Sesto Calende. Per loro escoriazioni e qualche ferita oltre al grande spavento.

Sono state trasportate tutte e tre all’ospedale di Busto Arsizio in codice giallo. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i vigili del fuoco di Ispra e tre pattuglie della Polizia Stradale oltre che al personale autostradale necessario per rimuovere il veicolo e i detriti.