Autolesionismo ai Cinque Ponti di Busto Arsizio, traffico in tilt

Traffico in tilt ai Cinque Ponti di Busto Arsizio dopo un episodio di autolenionismo compiuto da un uomo di 32 anni. I fatti sono avvenuti poco dopo le 16 di martedì 28 giugno e per permettere il lavoro dei soccorritori è stato chiuso nell’immediato il tratto che dal viale della Gloria porta verso Gallarate. L’uomo, un paziente psichiatrico, si è buttato dall’ambulanza ed ha dato in escandescenza.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della croce rossa di Busto Arsizio e un’automedica oltre a due auto della polizia, ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Secondo le primissime informazioni disponibili l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.