Azione/+Europa: “Da 4 anni in opposizione a centrodestra lomabrdo, per le regionali serve progetto serio”

Il presidente del gruppo consigliare +Europa-Radicali in Regione Lombardia Michele Usuelli, Niccolò Carretta consigliere e segretario regionale di Azione, Sonia Serati e Luca Perego (portavoce regionali di +Europa) commentano l’annuncio della conclusione del seminario del centrosinistra.

«Facciamo opposizione dura e costruttiva da quattro anni poiché abbiamo un’idea di Lombardia molto diversa dall’attuale maggioranza, ma non abbiamo fatto barricate: ci interessa migliorare la qualità della vita delle persone. Per il 2023 siamo in campo con impegno e spirito di squadra per consegnare ai lombardi, soprattutto a quelli sfiduciati dal lavoro fatto dal centrodestra, una proposta che sappia raccogliere le necessità emergenti e che sappia colmare gli atavici problemi della nostra regione con la priorità di costruire un programma e un candidato Presidente credibili e con una proposta riformista in grado di parlare trasversalmente alla cittadinanza».

«Non siamo interessati ad operazioni che ingaggino solo una parte degli elettori per mantenere lo status quo. Azione e +Europa sono in campo per essere al centro di una proposta vincente dalla forte impronta innovatrice».