BA Estate, domenica 26 giugno concerto della Ponchielli al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Nell’ambito del calendario BA Estate, nuovo appuntamento con i concerti di musica classica organizzati dall’Associazione Culturale La Ponchielli Aps: domenica 26 giugno, alle ore 16.45, nella sala conferenze del Museo del Tessile andrà in scena il concerto “L’Amore cantato…fra cielo e mar”, a cura della compagnia di Canto Vittorio Tosto.

Programma

G. Verdi – “Un ballo in maschera”: Teco io sto

G. Bizet – “Carmen”: Habanera

A. Boito – “Mefistofele”: L’altra notte in fondo al mare

A. Ponchielli – “La gioconda”: Ma chi vien?

W. A. Mozart – Ave Verum Corpus

G. Puccini – “Madama Butterfly”: Duetto dei fiori

C. Saint-Saëns – “Samson et Dalila”: Arrêtez, ô mes frères!

E. De Curtis – Torna a Surriento

Si tratta dell’ultimo appuntamento della stagione musicale e in questa occasione sarà presentata la prossima stagione musicale 2022/23.

Ingresso: 10 euro con aperitivo. Prenotazione: laponchielli@gmail.com, whatsapp: 3757439521.