Il ballo di fine anno annullato per punire gli alunni intemperanti, il Varese Calcio e l’hotel delle api nel podcast del 10 giugno

Le principali notizie di venerdì 10 giugno

La fine dell’anno scolastico a Busto Arsizio, come in molte altre città, è stato salutato dagli studenti con festeggiamenti che in alcuni casi sono andati oltre il limite.

Cori, fumogeni, petardi, bottiglie di spumante e superalcolici, sgommate con macchine e moto sono stati il leit motiv di una giornata vissuta come una liberazione.

Due i casi che sono finiti sotto osservazione. Quello dell’Ite Tosi, istituto tra i più apprezzati a livello nazionale, e la perdita di senno di una mamma davanti ad una scuola media della città che è stata condannata a 9 mesi di reclusione per aver investito due agenti di Polizia Locale che stavano controllando il figlio tredicenne (anch’egli munito di petardi e alcolici).

Nel primo caso la dirigente del Tosi, Amanda Ferrario, ha deciso di cancellare il ballo di fine anno che si sarebbe dovuto svolgere questa sera negli spazi della scuola a causa delle intemperanze, durante i festeggiamenti, di uno dei rappresentanti degli studenti che aveva la responsabilità di organizzare il cosiddetto “Prom”. La decisione ha scatenato non poche polemiche tra i genitori che nulla hanno potuto davanti alla linea di fermezza imposta dalla preside.

Nel secondo caso a farne le spese sono stati due agenti di Polizia Locale che erano intervenuti davanti alla scuola media perchè alcuni alunni stavano esplodendo petardi e avevano nello zaino una bottiglia di liquore. Quando i genitori sono arrivati a prenderlo hanno inveito contro i vigili urbani e, nel tentativo di sottrarsi al controllo dei documenti, la donna al volante ha investito i due malcapitati che hanno riportato lesioni, fortunatamente, non gravi. La donna ha poi chiesto scusa in aula durante il processo per direttissima e ha patteggiato una pena di 9 mesi.

Preoccupa il nuovo rincaro dei carburanti, tornati nuovamente al di sopra del limite dei due euro. Nella giornata di venerdì il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è salito a 2,018 euro/litro mentre il prezzo medio praticato del diesel self ha raggiunto quota 1,939 euro/litro. La tendenza al rialzo rispecchia le quotazioni in salita dei prodotti petroliferi e riguarda tutte le compagnie. L’aumento dei prezzi ricalca quanto già avvenuto a febbraio e marzo, prima dell’intervento del Governo per introdurre il taglio delle accise.

Nel ping pong di comunicazioni che riguardano la possibile risalita in Serie C del Città di Varese (calcio), la notizia di oggi rimbalza da Palazzo Estense ed è relativamente positiva. La Giunta ha infatti approvato all’unanimità la delibera con cui il Comune dichiara ufficialmente di sostenere il ripescaggio del club biancorosso. «Un documento che ratifica l’impegno dell’amministrazione a svolgere gli interventi necessari all’adeguamento dello stadio di Varese per svolgere il campionato di C – spiega la nota ufficiale di Palazzo Estense – Lavori quantificati in circa 150 mila euro». Prosegue in questo modo il dialogo – non sempre facile – tra il Comune e la società, iniziato mercoledì con l’incontro ai massimi vertici delle due parti e proseguito con alcuni sopralluoghi che – spiegano da via Sacco – sono stati effettuati anche oggi, venerdì 10, insieme alle ditte che si occuperanno degli interventi.

Un “bee hotel” e un giardino fiorito nel cuore di Varese. È l’iniziativa voluta dall’assessore all’ambiente Nicoletta San Martino che ha sposato l’iniziativa del Rotary Club Varese Verbano di collocare delle strutture particolari per dare una casa alle api: « Ma non si tratta di quelle del miele. Nel mondo esistono 20.000 varietà diverse di api, in Italia ne abbiamo circa un migliaio. Quelle destinatarie di questi “Bee hotel” sono quelle solitarie, importantissime per l’impollinazione, con una capacità di impollinare tra le 7 e le 10 volte superiori a quelle delle api da miele. L’altro aspetto da segnalare è che le casette sono state realizzate dai ragazzi con disabilità che frequentano la sezione dell’Agenzia Formativa: ne hanno realizzato 5 casette ma il progetto si svilupperà in 10 aree della città di Varese.