A Barasso, Casciago e Luvinate un’ordinanza per il contenimento di acqua potabile

Anche nei comuni di Barasso, Casciago e Luvinate verrà presto pubblicata un’ordinanza per il contenimento di acqua potabile.

«Certamente – scrive il sindaco di Barasso Lorenzo Di Renzo Scolari – invito sin d’ora i cittadini ad uno uso responsabile dell’acqua visto il periodo ma mi rendo conto che, a fronte di perduranti perdite d’acqua che hanno interessato il territorio comunale nelle scorse settimane, appare un po’ riduttivo chiedere sempre sacrifici ai soli cittadini. Però facciamolo per tutti Noi, l’acqua è un bene indispensabile».

Intanto lo stesso primo cittadino comunica che Il Comune ha avvisato ieri la società Lereti per la perdita di via Monviso e gli operatori sono al lavoro da questa mattina per risolvere il problema.