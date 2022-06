Barca in fiamme sul Lago Maggiore, intervengono i pompieri di Locarno

I civici pompieri di Locarno sono intervenuti questa mattina, alle 7, al porto Patriziale di Ascona per domare le fiamme divampate all’interno di una barca.

Sul posto, i militi equipaggiati di apparecchi protezione della respirazione hanno provveduto a spegnere l’incendio scoppiato all’interno dell’imbarcazione: per le operazioni sono state usate schiuma e CO2, vista la presenza di diversi apparecchi elettrici. Per meglio operare e visto il denso fumo che si era sprigionato, è stato installato un ventilatore per migliorare la visibilità e raffreddare l’ambiente.

Fortunatamente le fiamme sono state circoscritte ai vani interni del natante. Nessun tipo di inquinamento ha interessato lo specchio d’acqua del lago Maggiore.