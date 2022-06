Barca a vela ribaltata sul Lago Maggiore, la guardia costiera salva i tre occupanti

Alle ore 10.45 di domenica 26 giugno è arrivata alla sala operativa della Guardia Costiera a Solcio di Lesa una chiamata di soccorso, dal numero di emergenza 1530.

Una signora segnalava l’avvenuto scuffiamento (ribaltamento in acqua) della barca a vela con a bordo il marito e altre due persone. Tutti i tre occupanti erano finite nelle acque del lago con le cinture di salvataggio indossate.

La Motovedetta veloce CP 701 ha in pochi minuti raggiunto i malcapitati, recuperandoli a bordo. Sono in corso i tentativi per rimettere in sicurezza l’unità a vela.

La Guardia Costiera sottolinea l’importanza di indossare (o avere sempre a portata di mano) le cinture di salvataggio che, come in questo caso, hanno permesso ai naufraghi di rimanere in galleggiamento fino al sopraggiungere dei soccorsi.

Si ricorda infine che su tutto il territorio nazionale e sui laghi Maggiore e del Garda è attivo, 24 ore su 24, il NUMERO BLU 1530 ovvero il Numero Unico 112 per segnalare qualsiasi emergenza in acqua.