A Bardello elezione del sindaco al cardiopalma: quorum raggiunto di un soffio

Uno 0,02% che fa la differenza. Monica Maestroni dovrebbe diventare il nuovo sindaco di Bardello. L’ufficialità ci sarà solo nel pomeriggio di oggi lunedì 13 giugno, dopo lo spoglio, ma, a meno di colpi di scena impensabili, dovrà essere acclamata sindaco, eletta per un soffio.

Nel comune, infatti, si è espresso il 40,02% degli aventi diritto, il minimo per evitare il commissariamento era il 40% dato che si presentava solo la lista di Insieme per Bardello.

Una scommessa, quella di Monica Maestroni, non semplice: un mandato semestrale, fino a dicembre, per lasciare poi spazio al commissario che traghetterà il comune verso la fusione. Si era presentata solo la lista dell’attuale maggioranza in carica del sindaco uscente Luciano Puggioni con la ferma intenzione di completare un programma quasi del tutto realizzato e, potenzialmente, intercettare nuovi fondi e progetti da lasciare in eredità alla futura realtà amministrativa che verrà dalla fusione.

Il risultato finale, ottenuto al cardiopalma dopo una giornata di tensione legata proprio all’andamento della percentuale dei votanti, sottolinea la prestazione della candidata che non si è sottratta a una campagna elettorale impegnativa per convincere i cittadini a non disertare le urne. Ora si attende il risultato vero dell’una dallo spoglio che avrà inizio alle 14.

Bardello ha comunque registrato la percentuale di votanti più bassa della provincia