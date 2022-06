Il battesimo del volo per meriti scolastici: il premio dei Licei Manzoni

Gli studenti del Liceo Manzoni di Varese hanno avuto l’opportunità di frequentare a scuola un corso gratuito di volo di 4 ore in collaborazione con l’Aeroclub di Venegono in cui due istruttrici o hanno illustrato i vari tipi di aerei e i diversi motori associati, spiegando ai ragazzi le manovre di volo da praticare e integrando alla spiegazione leggi e formule della fisica applicate all’aeronautica.

In seguito a una selezione per meriti scolastici 35 ragazzi e ragazze (tra i circa 600 studenti delle varie scuole selezionate!) hanno potuto sperimentare sulla loro pelle l’ebbrezza di librarsi nel cielo, con il battesimo del volo presso l’aeroporto di Venegono Inferiore.

«Qui il personale ci ha dato la possibilità di visitare le differenti aree dell’edificio – scrivono i ragazzi del Manzoni con riferimento a simulatori di volo, hangar, torre di controllo e stanze adibite all’osservazione dei voli – Sicuramente è stata un’esperienza entusiasmante, ma la parte migliore è stata il momento in cui ognuno di noi, a turno, è salito sull’aereo».

Ciascuno dei ragazzi selezionati ha trascorso circa 30 minuti in volo sorvolando parte del territorio di Varese (dal lago, a Malnate e Varese stessa): «Abbiamo avuto la possibilità di eseguire alcune semplici manovre come piccole virate o imbardate – raccontano – Una cosa è certa, è stata un’avventura che non ci dimenticheremo mai!»

OPINIONE PERSONALE DI DANIELE

Sia io che Michela siamo in quinta superiore e abbiamo dovuto chiaramente pensare al nostro prossimo futuro. Per quanto mi riguarda, quando apriranno le iscrizioni, mi iscriverò alla facoltà di Fisica. È facilmente comprensibile perché abbia deciso di prendere parte a questo progetto. Sono rimasto affascinato dai due seminari che hanno scelto per noi i nostri insegnanti di matematica e fisica, prof. Francesco Muffato e prof.ssa Paola Cremona, sull’equilibrio aerodinamico e sui motori turbogetto. Inoltre, è stato incredibile sperimentare praticamente ciò che si è studiato solo in teoria, come l’aumento del peso corporeo percepito durante una virata accentuata (con un angolo di virata di 60°), dovuto alla somma della forza centrifuga e della forza peso. Voglio concludere con una riflessione sull’importanza simbolica che ha avuto questo progetto. Nel nostro istituto, trattandosi di un Liceo Linguistico, spesso le materie scientifiche vengono sottovalutate sia dagli studenti, sia purtroppo dagli insegnanti e dalla dirigenza. Questo porta ad una mancanza di progetti, laboratori o apparecchiature utili a rendere lo studio scientifico più interessante, stimolante ed efficace. Spesso, alcune materie non di indirizzo (come filosofia e storia dell’arte), ma comunque umanistiche, vengono tenute in più alta considerazione e ottengono videolezioni, uscite sul territorio per imparare maggiormente a riguardo. Il progetto “Physics in Aviation” è il primo passo per cambiare tutto ciò. In ultimo, desidero ringraziare il Comandante Matteo Ponziani dell’Aeroclub di Venegono, insieme ai professori Muffato e Cremona, per averci offerto questa possibilità, e anche Michela per essermi stata accanto e aver creduto in me.

OPINIONE PERSONALE DI MICHELA