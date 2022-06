Belvedere di Azzate e Madonnina del Lago, via al bando per tre punti di ristoro

Forse ci siamo. In molti, in questi giorni che profumano d’estate, sono andati al Belvedere per fare un giro in una delle piazze più belle della provincia, convinti di poter prendere anche l’aperitivo, e invece sono rimasti delusi. Niente ape car, nessun punto di ristoro.

Ma ora il Comune di Azzate ha indetto “una procedura per l’assegnazione temporanea di tre posteggi per il commercio”: due in Piazza Ghiringhelli, il Belvedere appunto, e uno in prossimità della Chiesa Madonnina del Lago.

Le due postazioni di piazza Ghiringhelli sono una accanto alla fontana e una di fianco alla statua dedicata ad Antonio Ghiringhelli: in entrambi i luoghi sarà possibile posizionare tavolini e sedie. Quella della Madonnina al Lago invece è un po’ più ampia, ma non è possibile posizionare tavoli e sedie.

La procedura arriva – spiega l’amministrazione comunale – “nell’attesa di indire un nuova procedura di gara per la concessione dei posteggi isolati secondo i criteri indicati dal regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alla luce della normativa che sarà adottata a breve dallo Stato e dalle Regioni”. Al momento quindi i “posteggi isolati del Comune di Azzate verranno assegnati in via provvisoria per la durata di quattro mesi, in modo da assicurare comunque il servizio di ristoro con somministrazione a turisti e frequentatori del luogo”.

L’assegnazione sarà quindi valida dal 2 luglio al 31 ottobre 2022.

La domanda va presentata entro il 30 giugno 2022 seguendo le indicazioni presenti a questo link