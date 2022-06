A Besozzo presentata la nuova maglia della Nazionale di calcio balilla paralimpico

Nella sede storica del Palazzo Comunale di Besozzo è stata presentata oggi la nuova maglia azzurra della Nazionale di calcio balilla paralimpico.

La nuova maglia verrà indossata dagli atleti della Nazionale in partenza, nei prossimi giorni, per la World Cup in programma a Nantes dal 28 giugno al 3 luglio. A rappresentare tutta l’Amministrazione comunale era presente, il neo Sindaco di Besozzo, Gianluca Coghetto, il quale ha sottolineato l’estrema attenzione che il Comune ripone nello sport e soprattutto nell’inclusione: “Lo sport è un formidabile veicolo di inclusione e avere, sul nostro territorio la sede della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla ci riempie di orgoglio. Quello che abbiamo capito in questi anni di dialogo costante con il presidente Francesco Bonanno, è che la sensibilità e le progettualità della Federazione possono rappresentare uno stimolo importante per sviluppare progetti condivisi, non solo sportivi, a favore di tutti”.