“Besozzo X tutti”, Coghetto chiude la campagna elettorale con una festa al Parco di Via Milano

È in programma per venerdì 10 giugno, al Parco di via Milano la festa di chiusura della campagna elettorale delle lista “Besozzo X tutti” che sostiene la candidatura di Gianluca Coghetto. L’attuale vicesindaco, dopo diversi incontri fatti in questo mese in diversi luoghi del paese, ha scelto di chiudere la campagna elettorale con una festa con musica, salamelle, birra e patatine, a partire dalle 19.30.

Tra gli incontri di chiusura della campagna elettorale l’8 giugno si è tenuto l’aperitivo in Cartiera e la passeggiata al Sonnino.