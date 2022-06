I big provinciali dei motori premiati dall’Automobile Club Varese

Tradizionale appuntamento nella sede varesina dell’Automobile Club, con le premiazioni dei piloti e dei navigatori che si sono maggiormente distinti a livello sportivo nelle ultime stagioni.

A stringere la mano del presidente Giuseppe Redaelli e del direttore Francesco Munno sono però giunti anche alcuni personaggi che stanno facendo la storia contemporanea del motorismo varesino e che hanno ricevuto alcuni riconoscimenti speciali.

Tra essi Alessio Rovera e Lorenzo Colombo, impegnati nelle maggiori serie endurance compreso il mondiale WEC e la ELMS che stanno per fare tappa all’autodromo di Monza. Oltre a loro anche quattro rallyisti di assoluto valore: Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso stanno duellando per il titolo italiano, Giò Dipalma è sempre protagonista al “Laghi” (sfortunatissimo quest’anno) mentre Mauro Miele è al comando della categoria Master del Mondiale WRC, una classifica che ha fatto quest’anno il proprio esordio. A completare l’elenco dei premi speciali anche la Scuderia del Girasole di Tarcisio Bernasconi e l’ASD Laghi di Andrea Sabella che ogni anno manda in scena il rally più importante del Varesotto.

Per quanto riguarda i campioni sociali 2022, i titoli sono andati a Massimiliano Tresoldi per la veolcità, ad Alberto Ciotti per il rally, a Pietro D’Agostino tra i navigatori, a Fabio Silvetri per il karting e alla coppia formata da Stefano Ginesi e Susanna Rohr nella regolarità storica.

Aci Varese – ha spiegato il presidente Redaelli – è nella top ten delle sezioni provinciali dell’Automobil Club (oltre 21mila soci) e vanta oltre 600 tesserati tra chi fa attività agonistica e chi ricopre il ruolo di commissario di gara.

A margine dell’appuntamento è stato diffuso un comunicato di un gruppo di soci che presenteranno una candidatura alternativa rispetto all’attuale gruppo dirigente nelle prossime elezioni per il presidente e per il consiglio direttivo. Organi che resteranno in carica nel quadriennio 2022-2026. La lista “Varese Auto&Sport” non ha ancora reso noti i suoi componenti ma promette di farlo a breve.