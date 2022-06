Blue Lake Jazz Club, al Parco delle Feste di Maccagno con l’Attilio Zanchi Trio

Torna con un nuovo appuntamento, in programma per venerdì 24 giugno, la rassegna musicale Blue Lake Jazz Club a Maccagno con Pino e Veddasca.

Al Parco delle Feste, in via Martinetti 1, a partire dalle 19:00, ci si potrà godere una bella serata in compagnia dell’Attilio Zanchi Trio con Pietro Aloi al piano, Attilio Zanchi al contrabbasso e Sebastiano Ruggeri alla batteria.

L’ingresso al concerto sarà libero con contributo musica “a cappello”, facoltativo.

Per ulteriori info è possibile inviare una mail a info@prolocomaccagno.it o contattare il numero 348 0174188