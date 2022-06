Boom di richieste di assunzione di ASA e OSS. Laborline Luino in azione per formarne di nuovi

La necessità di personale adeguatamente formato – da impiegare in ambito sociosanitario – è ogni anno molto più grande dell’effettivo numero di iscritti disponibili ad affrontare un corso di preparazione che si sviluppa tra i sei e gli otto mesi e al termine del quale l’inserimento occupazionale è garantito.

«Quasi non passa giorno senza che io riceva richieste da strutture sanitarie o sociosanitarie per anziani che hanno necessità di assumere personale per completare i loro organici. Anche i servizi domiciliari, se non addirittura famiglie che a livello privato cercano persone qualificate per accudire i propri cari in casa, rappresentano elementi in costante crescita. Eppure, spesso non riesco a soddisfare le richieste», conferma Anna Maria Agudio, storica coordinatrice dei corsi per ASA (ausiliario socioassistenziale) e OSS (operatore sociosanitario), oppure per riqualificarsi (appunto da ASA a OSS) nella zona del Luinese.

Si tratta di una missione svolta sotto le insegne dell’agenzia LaborLine, strettamente collegata alla galassia ACOF Olga Fiorini, la quale sino al 2018 sviluppava direttamente questi percorsi di formazione, sempre comunque con Anna Agudio a mantenere la supervisione delle attività. «La nostra esperienza – dice – unitamente a un mercato dell’assistenza che si è andato a modificare, permette davvero di conseguire una preparazione adeguata a rispondere alle esigenze del settore. Basti sapere che nel mese di aprile abbiamo proceduto all’abilitazione di 19 iscritti al corso per OSS e, nel giro di un mese, anche i 14 che erano fino a quel momento disoccupati sono stati impiegati in varie strutture del nord del Varesotto e anche in Svizzera». L’opportunità occupazionale è dunque consistente e possono coglierla tutte le persone maggiorenni, ancor più chi si trova all’improvviso senza impiego.

Per diventare ASA basta possedere un diploma di terza media (a metà giugno partirà un nuovo percorso), mentre per gli OSS serve invece un diploma di scuola superiore o una qualifica professionale di tre anni. In ogni caso, LaborLine si occupa anche di guidare i singoli in un percorso completo, anche se non hanno finito il ciclo di studi superiori, guidandoli prima verso l’abilitazione ASA, per poi procedere successivamente alla qualifica in OSS. La durata dei corsi per gli Operatori Socio Sanitari è di 1000 ore, di cui 450 in tirocinio; l’impegno scende a 800 ore per gli Assistenti Socio Assistenziali (di cui 350 in tirocinio) e a 400 per la riqualifica. Significa che mediamente ci vogliono dai 6 agli 8 mesi per raggiungere il risultato voluto. Il tutto si svolge dalle ore 17.30 in poi – favorendo così anche chi ha già un impiego –nei locali dell’Istituto Maria Ausiliatrice di via Confalonieri 4 a Luino.

«Il numero dei partecipanti – prosegue Anna Agudio – è sempre abbastanza alto, parliamo di circa 50/60 iscritti all’anno che ci permettono di svolgere due, tre e a volte quattro esaminell’arco di dodici mesi. Come ho detto, tuttavia, le necessità di personale sono ben maggiori, anche perché siamo l’unica realtà che si occupa di questo tipo di formazione in tutta l’area del Luinese, ormai dal 1996». Così la sfida delle adesioni riparte un’altra volta, in modo da velocizzare il raggiungimento della quota minima per formare una classe e avviare un nuovo corso. Oltretutto si tratta di un’opportunità per moltissime persone che desiderano investire su una professione di aiuto sicuramente impegnativa e di responsabilità ma che permette di investire umanamente su se stressi, costruendo in poco tempo e a prezzo contenuto una professionalità da spendere agevolmente. «Abbiamo diversi iscritti di ogni età – aggiunge la coordinatrice – perché le abilitazioni nei servizi sociosanitari sono un’occasione di reinserimento lavorativo per chi ha perso il posto».

Fra i compiti svolti da LaborLine, infine, c’è pure l’impegno nell’organizzazione dei corsi di aggiornamento necessaria chi è già qualificato per lavorare nel settore sociosanitario. Confermando così una presenza costante e attenta a sostegno di una professione in continua evoluzione e di cui c’è sempre più bisogno.