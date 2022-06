Borsa e investimenti: cosa aspettarsi nei prossimi mesi dall’Eurozona?

Analisti e investitori sono molto impegnati per valutare la situazione odierna dell’Eurozona, nel tentativo di elaborare una previsione attendibile di ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi. La forte inflazione, unita alla crisi energetica aggravata dalla guerra in Ucraina, ha spinto molti titoli al ribasso. Questo ha comportato per molti la necessità di tenere delle azioni che si sono svalutate nella speranza che possano riacquisire il valore perso nei prossimi mesi e al tempo stesso ha aperto nuove occasioni d’investimento.

Dalle indagini del settore emerge che buona parte delle persone in Europa teme un ulteriore peggioramento delle condizioni macroeconomiche, che a loro volta influiscono sempre sulla borsa e sugli investimenti. Il nodo focale del momento resta l’inflazione, in grado di condizionare l’andamento dei prezzi e di conseguenza di fare da freno ai consumi. Diversi operatori finanziari prevedono un possibile calo di questa componente nei prossimi mesi e questo sarebbe sicuramente di beneficio per i mercati finanziari.

Atteggiamento per chi investe

Chi in questa fase delicata desidera investire in borsa dovrebbe innanzitutto prestare attenzione agli scenari macroeconomici attuali e all’andamento degli asset di proprio interesse, in modo da individuare il momento migliore per iniziare ad operare sui mercati. Per gli aspiranti investitori ci sono alcuni aspetti fondamentali da soppesare: in tutti i periodi storici, anche nei più complessi, vi sono sempre dei settori in grado di crescere, i cali degli ultimi mesi possono offrire anche dei buoni punti d’ingresso (da considerare con l’analisi tecnica) e il fatto che è possibile investire anche allo scoperto.

Quest’ultima operazione può essere compiuta, grazie ai migliori broker per il trading online, su diversi asset presenti in catalogo e permette di realizzare degli utili anche quando un titolo perde valore. In generale quindi questo non è un periodo inidoneo per investire in borsa ma gli analisti convengono sul fatto che sia necessario agire con cautela e provare ad individuare dei settori in crescita e potenzialmente molto interessanti. Per riuscire in questo intento è sicuramente utile usare alcuni strumenti messi a disposizione dai migliori broker, come ad esempio:

Analisi tecnica .

. Lettura dei trend.

Social trading.

Copy trading .

. Stop loss.

Take profit.

Notizie macroeconomiche.

Prendendo in analisi questi strumenti gli investitori possono riuscire ad orientarsi in borsa e a prendere delle decisioni oculate. In generale infatti nel mondo degli investimenti, in qualsiasi periodo, occorre non sottovalutare mai i rischi e agire in modo oculato, cercando di limitare il rischio. Per riuscire in questo intento è sicuramente importante anche realizzare una buona suddivisione del proprio budget nella composizione del portafoglio.

Avere un portafoglio diversificato

Concentrare tutto il budget d’investimento su uno o due titoli significa essere disposti a correre un rischio molto alto. Per contenere questo fattore è invece necessario operare una buona diversificazione, ovvero suddividere il budget stanziato per un investimento in borsa su più titoli. Questa operazione, se ben ponderata, permetterà di ottenere un portafoglio ben studiato e bilanciato. Nel far questo può essere una buona idea destinare un 40-50% circa del proprio capitale a titoli cosiddetti “forti“, come ad esempio quelli dei colossi conosciuti da tutti ( come ad esempio Amazon, Facebook, Google, Intel, Tesla e simili).

I titolo dei “big” avranno lo scopo di fornire una base di stabilità al portafoglio, ma ovviamente anche questi devono essere scelti con attenzione. Un ulteriore 25-30% può infine essere destinato alla metodologia di investimento che consiste nel ricercare gli asset con maggior potenziale del momento. Per far questo può essere utile consultare i risultati raggiunti dalle società negli ultimi mesi, in modo tale da individuare dei titoli che abbiano un valore in borsa sottostimato in relazione al proprio volume d’affari.

Infine un 10-15% può essere destinato a società emergenti che sono in fase di lancio, magari selezionando quelle che operano in comparti potenzialmente molto interessanti. Infine alcuni investitori decidono di riservare un 10% del proprio budget d’investimento anche ad altri asset, forse contraddistinti da una volatilità elevata, come ad esempio le criptovalute o alcune materie prime.