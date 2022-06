A Brusimpiano fritto misto di lago e processione delle barche per la Festa di San Pietro e Paolo

La proloco di Brusinpiano e l’Unione dei Pescatori del Ceresio, in occasione della Festa di San Pietro e Paolo, organizzano per il 25 e il 26 giugno due giorni di festa con ricco menù e intrattenimento.

Si parte sabato alle 19 con l’apertura cucina e musica dal vivo. Domenica, alle 9 e 30 c’è la tradizionale processione delle barche dei pescatori e la benedizione della Madonnina dei pescatori. Alle 11 la Celebrazione della Santa Messa in Piazza a Lago, mentre l’apertura della cucina è prevista alle 12 e poi alle 19. Nel menù, tra le specialità, agone in carpione, fritto misto di pesce di lago, ravioli in luccioperca (sabato), tagliatelle al persico (domenica). E non mancano salamelle e patatine.