A Busto Arsizio arriva il “Cime-Forum”, tre serate all’insegna della montagna

Continuano gli eventi del centenario del Club Alpino Italiano di Busto Arsizio. In collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Cineteca nazionale del Club Alpino Italiano il Club propone il “Cime-forum”, tre serate di cinema all’insegna della montagna e dei grandi personaggi che la frequentano, in programma il 23 e 30 giugno e il 7 luglio al Giardino Quadrato del Museo del Tessile.

Si parte il 23 giugno con Il cercatore di luce, di Federico Massa e Andrea Azzetti (Italia 2020, 51’), un omaggio agli alpinisti di una volta, quelli che in settimana lavoravano in fabbrica. Focus sul roveretano Armando Aste, fautore di numerose imprese di rilievo internazionale sulle Alpi e in Sudamerica, scomparso nel 2017, lasciando un’eredità grande quanto la sua fede in Dio. Per inquadrare il contesto, prima sarà proiettato Generazioni, di Emilio Borin (Italia 1997, 18’), con interviste a quattro grandi: Cesare Maestri, Armando Aste, Bruno De Tassis e Raffaele Carlesso. Un punto di vista antico eppure sempre di grande ispirazione.

Il 30 giugno è il momento di Climbing Iran, di Francesca Borghetti (Italia 2020, 53’), dedicato al sogno di libertà di una donna, la travolgente alpinista iraniana Nasim Esqi: sarà l’occasione per riflettere, fra corde, moschettoni e smalti rosa, sul fatto che ancora oggi la libertà non è scontata per tutti, soprattutto per le donne. Per ricordarci che anche da noi è una conquista recente, prima va in scena Donne in controluce, di Gianni e Bruno Scarpellini (Italia 1976, 18’), spaccato sociale degli anni ’70 in cui l’angelo del focolare iniziava a condividere il posto con agguerrite scialpiniste.

Infine, alpinismo, politica e musica il 7 luglio con Return to Mount Kennedy, di Eric Becker (USA 2018, 80’), che racconta di quando il Senatore Bob Kennedy salì per la prima volta su una vetta canadese di oltre 4000 metri, dedicandola al fratello JFK appena assassinato. La narrazione prende spunto dalla ripetizione dell’impresa da parte dei figli del team dell’epoca, molto diversi dai genitori.

Appuntamento al Museo del Tessile di via Volta 6 bis (con ingresso da via Galvani), ore 21.15. Ingresso libero e gratuito. Per info: www.caibustoarsizio.it – info@caibustoarsizio.it.