Busto Arsizio Estate raddoppia gli eventi e le aperture serali dei negozi del centro

Si rinnova l’atteso appuntamento con Busto Estate, il calendario di eventi che animano la città nei mesi estivi da qualche decennio. Da giugno a settembre una rassegna ricca di iniziative, coordinata dall’Amministrazione comunale, accontenterà tutti i gusti e tutte le età con un’importante novità: le aperture serali dei negozi anche al venerdì.

Il calendario comprende, infatti, oltre alle iniziative culturali di Ba Cultura per l’Estate, serate di musica, sport e intrattenimento che saranno realizzate con la collaborazione e il coinvolgimento indispensabile di associazioni ed enti.

«Quando ho chiesto ai miei uffici a quale edizione di Busto Estate fossimo arrivati, non mi hanno saputo rispondere – commenta il sindaco Emanuele Antonelli -: sono così tanti anni che a Busto si lavora per dare un calendario di eventi alla Città che nessuno è in grado di ricordare quando abbiamo cominciato. Quel che è certo è che siamo stati fra i primi a proporre eventi per allietare i giorni estivi dei bustocchi e bustesi e, perché no, anche di coloro che vengono dai comuni limitrofi. Non posso fare altro che ringraziare lo sponsor la Renault Paglini, perché, nonostante le tante stagioni alle spalle, continua a credere nell’importanza di sostenere un ente come il nostro e, indirettamente, tutti i nostri concittadini».

«Una novità che cambierà le abitudini dei bustocchi – continua il sindaco -. Oltre ai tradizionali giovedì, da sempre considerati la “notte bianca” bustocca, si raddoppia con i venerdì sera. Spero davvero che la novità sia utile a valorizzare il centro e a promuovere ulteriormente l’attrattività della città, a beneficio del commercio e del sistema economico».

BA Estate entrerà nel vivo a partire dalla prossima settimana con le iniziative promosse dal Comitato Commercianti Centro Cittadino in collaborazione con il Distretto del Commercio e Ascom: come sempre, Busto Estate ha infatti anche l’obiettivo di supportare il tessuto commerciale cittadino. Ognuno ha portato il suo tassello per costruire il colorato mosaico dell’estate di Busto Arsizio.

«Quest’anno ai tradizionali giovedì in centro si aggiunge un’importante novità, l’apertura serale del negozi il venerdì sera accompagnata da una serie di eventi per le famiglie – ha svelato Alessandra Ceccuzzi del Comitato dei Commercianti del Centro – uno sforzo importante per i commercianti che però hanno accolto positivamente l’iniziativa volta a contrastare la pervasività dei centri commerciali e dell’e-commerce, ampliando gli orari di apertura per due sere alla settimana». Anche il venerdì sera, dunque, ci saranno tanti eventi tra l’orario dell’aperitivo e quello della cena che avranno l’obiettivo di riempire il centro di potenziali clienti.

Daniele Cajafa ha ricordato alcuni appuntamenti in calendario: «Il via prossimo venerdì, 17 giugno, con la serata Revival: per le vie del centro, in collaborazione con il Vespa club Amicinvespa è prevista l’esposizione di vespe storiche. Non mancherà uno spettacolo di danza a cura della scuola di ballo Flamboyan. L’8 luglio la città sarà invasa da artisti di strada, il 22 luglio si promuoverà l’uso della bici in sicurezza con la Polizia Locale, il 29 luglio serata di cabaret con i comici della scuderia di Max Pieriboni.

Sempre il centro, in particolare la piazza san Giovanni, farà da sfondo giovedì 23 giugno a partire dalle 19.00 alla cerimonia di consegna della civica benemerenza e degli altri riconoscimenti ai cittadini meritevoli nell’ambito della festa patronale. La serata sarà allietata da un concerto delle quattro bande cittadine che per la prima volta suoneranno alcuni brani a formazioni riunite.

Sarà in distribuzione nei prossimi giorni anche il tradizionale volantino cartaceo che ricorda tutti gli appuntamenti. Si potrà trovare in tutti gli uffici comunali e nei negozi: la diffusione sarà mensile in modo da consentire un aggiornamento più preciso e puntuale di tutti gli eventi. Si ricorda che anche sul sito dedicato agli eventi, www.bustoeventi.it, saranno pubblicati gli appuntamenti in programma e tutti gli aggiornamenti relativi agli eventi ancora in fase di organizzazione che si aggiungeranno al calendario.

Aspetto importante, sottolineato dal sindaco Antonelli e dall’assessore alla partita Salvatore Loschiavo, sarà la sicurezza: «Abbiamo già chiesto al Questore di aiutarci con una maggiore presenza di forze dell’ordine nei momenti di maggior afflusso per garantire serate tranquille alle tante famiglie che affolleranno le strade e le piazze» – hanno assicurato, in risposta agli episodi di violenza che si sono verificati negli ultimi due anni in alcune zone della città.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere comunale delegato al Duc, Paolo Geminiani: «Busto ha un bacino d’utenza sufficiente a riempire il centro per due serate. C’è un fermento positivo tra le attività commerciali e oltre a Paglini si stanno avvicinando anche altri sponsor».

L’assessore allo Sport Maurizio Artusa, invece, ha sottolineato l’importante proposta legata allo sport con tante iniziative singole, portate avanti dalle associazioni sportive, e l’evento clou che porterà nelle piazze della città a al campo da beach volley della piscina Manara i tornei organizzati da Busto Arsizio Sport con tornei di calcio a 5, basket e beach volley dall’11 al 17 luglio.

Ad agosto, infine, la città non si spegnerà come accaduto storicamente. I commercianti del centro, infatti, organizzeranno dei venerdì sera all’insegna dei giochi di una volta.