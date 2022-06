A Busto Arsizio sospeso il servizio di rilascio carte d’identità il 18 giugno

Si comunica che sabato 18 giugno il servizio di rilascio delle carte d’identità sarà sospeso poiché in quella giornata il Ministero ha programmato attività di manutenzione sul sistema di emissione delle carte d’identità elettroniche. La sospensione del servizio vale anche per le carte d’identità richieste nei casi di estrema urgenza. Gli uffici provvederanno a contattare i cittadini che hanno fissato l’appuntamento per il 18 per riprogrammare la prenotazione.