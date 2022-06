Cacciatori e cittadini volontari raccolgono 1000 chili di rifiuti nei boschi della Lombardia

È terminata lo scorso weekend l’Operazione Paladini del Territorio, l’iniziativa ecologica organizzata e sostenuta da Fondazione UNA – Uomo, Natura e Ambiente – nata con l’obiettivo di rimarcare il profondo legame che unisce l’attività venatoria e la custodia del nostro patrimonio naturale. In Lombardia, sono state effettuate numerose azioni di recupero, salvaguardia e ripristino di zone colpite dall’inquinamento, che hanno portato alla raccolta di più di 1.000 kg di rifiuti da parte di cacciatori e cittadini volontari che hanno agito secondo i principi che guidano ogni paladino, cioè nel pieno rispetto della natura e della biodiversità.

Le iniziative protagoniste del territorio bresciano sono state raccontate, in particolare, dall’avvocato Ennio Buffoli, presidente FIDC Brescia, domenica 29 maggio alle ore 10 nel corso dell’evento “Contatti con la natura”, promosso da Fondazione Soldano nell’Orto Giardino delle Terme di Vallio.A livello nazionale, l’Operazione Paladini del Territorio di Fondazione UNA ha visto protagoniste oltre 100 attività di recupero e salvaguardia dell’ambiente in 14 diverse regioni italiane, per una partecipazione totale di quasi 3000 persone.

Tutti i partecipanti sono intervenuti nelle proprie zone di competenza per rispondere alle necessità caratteristiche di ciascun territorio, contribuendo così a ribadire il profondo legame e il rispetto che lega il cacciatore all’ambiente in cui opera e che frequenta durante tutto l’anno.