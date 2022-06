Cade con la moto a Castelveccana, grave il motociclista di 32 anni

È caduto con la moto sulla Strada provinciale 69 a Castelveccana. È accaduto intorno alle 19 di sabato 25 gennaio e sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118, oltre all’elisoccorso. L’uomo alla guida della moto, un 32enne, è stato trasportato incosciente all’ospedale di Varese in gravi condizioni.

Sul posto anche intervenuti i carabinieri di Luino. Non si conosce ancora la dinamica dell’accaduto anche se sembra non vi siano altri mezzi coinvolti.