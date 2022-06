Cade da un muro di tre metri e si ferisce alla schiena, uomo soccorso in elicottero a Curiglia con Monteviasco

Stava facendo dei lavori quando ha perso l’equilibrio ed è caduto da un muro precipitando per circa 3 metri. È successo nella mattina di domenica 26 giugno a Curiglia con Monteviasco, poco prima delle 10. L’uomo, sulla cinquantina, ha preso un colpo alla schiena che ha richiesto l’intervento dei soccorritori.

Immediata la richiesta di soccorso: la centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato raggiunto, valutato sotto l’aspetto sanitario e spinalizzato, poi spostato in un punto da cui è stato possibile caricarlo sull’elicottero per il trasporto in ospedale. L’intervento è cominciato alle 10:30 e si è concluso in poco meno di un’ora.