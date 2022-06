Il Cadegliano Festival Piccola Spoleto riparte con lo spettacolo “Elena Di Sparta”

Al via domani sabato 4 giugno nella bella Cadegliano con “Elena Di Sparta” di e con Silvia Priori alle h 20.30 (Piazza Municipio), il prestigioso Festival dedicato al M° Gian Carlo Menotti, noto compositore nato nel 1911 a Cadegliano nella casa oggi sede di Teatro Blu e fondatore del Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Il festival nato nel 2011 per celebrare il centenario della sua nascita è diventato in questi 12 anni un appuntamento atteso, un rituale per ricordare un grande compositore che rivoluzionò l’opera lirica mondiale. “Gian Carlo Menotti è stato il padrino del nostro primo Festival e diventò il mio mentore, una sorta di icona a cui ispirarsi!” Ci racconta Silvia Priori direttrice artistica del Festival che dal 1992 abita a Villa Menotti a Cadegliano, casa natale del Maestro.

Sabato 4 giugno prenderà avvio il Festival che trasformerà il piccolo paese, affacciato sul lago di Lugano, in una Piccola Spoleto, in un luogo d’ arte, dove rappresentanze artistiche e istituzionali si incontreranno per celebrare non solo il compositore famoso e fondatore del festival dei Due Mondi di Spoleto, ma soprattutto un grande uomo che ebbe il merito di cancellare un oceano per unire due continenti: Europa e America. Il programma del Festival ha quest’ anno come tema: La parità di genere attraverso il mito greco. “Parleremo di non discriminazione e di parità di diritti fra uomo e donna, tema di cui si rende necessario riflettere per la sua drammatica e assoluta attualità e lo faremo attraverso tutte le arti sceniche e figurative” continua Silvia Priori.

“Le tre frazioni del nostro Comune, splendidi luoghi con vista mozzafiato sul lago Ceresio, Cadegliano, Viconago e Arbizzo, ospiteranno per i primi tre weekend di giugno (dal 4 al 19 giugno) spettacoli, laboratori, conferenze, mostre e degustazioni. Abbiamo coinvolto tutte le associazioni locali con l’obiettivo di celebrare attraverso diversi linguaggi artistici il Maestro Menotti e per porre l’attenzione su una tematica a lui certamente molto cara: la libertà di pensiero, la riduzione dell’emarginazione sociale e la parità dei diritti fra donne e uomini di ogni estrazione sociale e provenienza geografica e appartenenza religiosa.

Tre weekend a partire da sabato 4 giugno (fino al 19 giugno) all’ insegna del teatro, danza, concerti, canto, esposizioni, conferenze, incontri poetici, laboratori di tessitura e mosaico con l’idea di creare momenti di condivisione attraverso l’arte. Fra i numerosi eventi del Festival vogliamo segnalare in particolare tre importanti serate in Piazza

Municipio a Cadegliano:

– Sabato 4 giugno h 20.30 TEATRO BLU presenta “ELENA DI SPARTA” Teatro Danza da uno studio su “Elena” di Omero, Euripide, Ritsos. Di e con Silvia Priori e la partecipazione di Selene Franceschini (danza orientale).

-Sabato 11 giugno h 20.30 il TEATRO SCIENTIFICO DI VERONA presenta “CLITENNESTRA” da Eschilo, Euripide, Marguerite Yourcenar diretto e interpretato da Isabella Caserta e Jana Balkan

-Sabato 18 giugno alle h 20.30 è la volta di “LE DONNE DELL’ ODISSEA” recital con musica dal vivo con Marta Ossoli (voce e canto), Silvia Mangiarotti (violino), Francesca Ruffilli (violoncello) dai testi di Omero, V.M.Manfredi, M. Oliva, con i canti di Irene Papas.

In caso di pioggia gli spettacoli saranno presentati in Sala consiliare.

Ingresso agli Spettacoli: € 2,00 – gratuito fino ad anni 20

Iscrizione Laboratori per bambini e famiglie: € 8,00 compreso aperitivo

Prenotazione spettacoli e laboratori: info@teatroblu.it – 345 5828597

Perché è nato questo Festival?

Nel 1958 il Maestro Gian Carlo Menotti, nato a Cadegliano il 7 luglio 1911 rispose così: “In un’ epoca come la nostra, in cui pochissime azioni sono concepite senza un tornaconto materiale, mi riesce difficile rispondere a questa domanda in maniera convincente. Tuttavia l’unica vera risposta è questa: per la gioia della cosa in sé”. (Gian Carlo Menotti).

“Ed è proprio quella stessa sottile sensazione che mi ha spinto a creare la Piccola Spoleto in un angolo remoto della nostra bella penisola: per la gioia della cosa in sé! Questo Festival nasce dal bisogno di creare un luogo d’ arte in cui artisti di tutto il mondo possano incontrarsi e far vibrare le loro anime attraverso il canto dell’arte. Cadegliano è il luogo perfetto, così sereno, incantevole, lontano dai ritmi frenetici, dove il passo dell’uomo ha ancora una sua eco, coronato da meravigliose Ville Liberty che si affacciano sul lago di Lugano. Mi ha spinto inoltre la grande passione che ho sempre avuto per il teatro e per tutte le manifestazioni dell’arte e la profonda ammirazione che ho per il Maestro Gian Carlo Menotti compositore di talento e uomo di grande genio. Non so se anche voi credete in quello in cui credo io ma a volte ho la precisa sensazione di essere guidata da una forza superiore che mi conduce a fare e a dire cose secondo un disegno ben stabilito. Niente succede per caso. E così mi lascio dolcemente trascinare da un’eco che pervade i luoghi dell’anima. Ho quasi la sensazione di incontrare il Maestro ogni giorno e ogni giorno mi sembra di compiere piccoli passi con lui accanto. Mi lascio prendere per mano e nel silenzio ascolto.” afferma Silvia Priori.

Mancano poche ore all’ inizio di questo Festival che ha già fatto parlare tutta Italia e che è già stato premiato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano con due medaglie di rappresentanza. Teatro Blu, ha sede nella villa Alfonso Menotti (1870), casa natale del Maestro Gian Carlo Menotti dal 1992. Nato nel 1989 l’associazione è impegnata in un’intensa attività di produzione, circuitazione, organizzazione e formazione teatrale. Ha prodotto negli ultimi trent’anni circa 40 spettacoli, che hanno circuitato in tutta Europa. E’ stata insignita di 5 medaglie di merito da parte dell’ Ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e ha vinto diversi premi per la sua attività.