A Cadegliano Viconago la festa degli Alpini con sfilata e cena per tutti

A Cadegliano Viconago si è tenuta la festa degli Alpini. Le celebrazioni nella giornata di sabato 4 giugno, nel tardo pomeriggio, con tanti eventi aperti a tutta la cittadinanza. L’evento si è aperto con la Santa Messa celebrata dal parroco storico Don Gianni che per l’occasione ha indossato il cappello degli alpini.

Presente il sindaco Alberto Almieri con Capogruppo Andina Davide, il Vice Capogruppo Biasi Alessandro.

Durante la cerimonia è stata depositata la corona davanti al monumento dei caduti ed è stato donato un mazzo di fiori all’Alpino Torretta per i suoi 90 anni. Dopo la cerimonia sfilata per il paese e poi tutti in baita dove le penne nere hanno cucinato per tutti.