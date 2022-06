Il caldo in aumento, i parcheggi selvaggi a Malpensa e il Varese Pride nel podcast del 17 giugno

Le principali notizie di venerdì 17 giugno

Sarà un fine settimana davvero bollente. Le temperature saliranno e il “bollettino humidex“, emanato quotidianamente da Arpa Lombardia, segnala anche per tutto il weekend valori di disagio da calore elevati in alcune province lombarde. Il disagio da calore non è solo una sensazione: è un calcolo matematico, la media ponderata tra la temperatura dell’aria e l’umidità relativa. La raccomandazione è sempre la stessa: evitare tutte le attività fisiche all’aperto nelle ore più calde.

«I vigili di Ferno, da soli, non ce la fanno a coprire la zona di Malpensa». La richiesta di aiuto è arrivata durante l’ultimo incontro in Prefettura a Varese, dedicato prima di tutto al problema dei taxisti abusivi, fenomeno che ha visto diversi interventi nel tempo da parte soprattutto di Polizia e Guardia di Finanza. I quattro vigili di ferno in servizio sono spesso costretti a fare gli straordinari soprattutto nel periodo estivo. A questo punto in Prefettura si è proposto di coinvolgere nella sorveglianza dell’area esterna dell’aeroporto anche altri Comuni della provincia, soprattutto quelli più vicini allo scalo aeroportuale. Allo stato attuale sono coinvolti i comandi dei Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, ma non è detto che si aggiungano anche altri agenti da altre cittadine della zona. Capofila sarà Ferno.

Tutto pronto a Varese per il pride. Sabato 18 giugno il ritrovo sarà, come nelle ultime edizioni alle 15.30 in via Sacco (di fronte al comune di Varese). Da lì, il corteo partirà alle 16.30 per la sfilata nelle vie del centro, che poi si concluderà in Piazza Repubblica verso le 18.30. Quindi la manifestazione proseguirà con i discorsi delle istituzioni e delle associazioni aderenti, e in chiusura, dalle 20 in poi , grande festa con la Varese Pride Night. Tra gli ospiti: La Ines, La Wanda Gastrica

Musica in quota festeggia i primi 15 anni di vita con un’edizione suggestiva. Dal 20 giugno al 5 settembre saranno dodici i concerti gratuiti di Musica in quota, ad altitudini comprese tra i 1.000 e i 2.200 metri: un viaggio nell’Alto Piemonte in grado di accontentare gli amanti delle sette note e della montagna, grazie all’abbinata vincente tra escursionismo ed esibizioni live. Su Varesenews troverete tutto il programma così come tutti gli appuntamenti, le feste e le sagre del weekend in provincia di Varese

La Tre Valli Varesine, la più importante gara di ciclismo della provincia di Varese, almeno fino al 2023, non farà parte del circuito World Tour dell’Uci, quello che annovera le grandi classiche mondiali, rimanendo invece tra quelle Pro Series.

La società ciclistica Binda, organizzatrice della gara, che ha lavorato tanto per ottenere la promozione, si è invece vista respingere la proposta dalla federazione ciclistica internazionale. Per i prossimi due anni, il circuito World Tour non si aprirà per nessuna gara di Belgio, Francia, Italia e Spagna per favorire l’inserimento di eventi ciclistici di altri Paesi emergenti.

Il presidente della Binda, Renzo Oldani, ha commentato: «Non comprendiamo appieno né condividiamo le motivazioni espresse dall’UCI, ma questo non ci scoraggia e continueremo a dare il massimo per organizzare sempre meglio la Tre Valli Varesine, che martedì 4 ottobre 2022 vedrà disputarsi la 101esima edizione. Non ci arrendiamo e ripresenteremo sicuramente la candidatura al World Tour per i prossimi anni».