Ecco come cambierà la viabilità nel quartiere di Beata Giuliana a Busto Arsizio

La giunta di Busto Arsizio ha approvato un atto di indirizzo relativo al miglioramento della sicurezza stradale nel quartiere Beata Giuliana, su proposta dell’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo.

Durante l’iter di approvazione dell’ultimo aggiornamento del Piano urbano del traffico sono state presentate alcune osservazioni che hanno messo in evidenza la necessità di risolvere alcune problematiche riconducibili alle caratteristiche geometriche e strutturali della rete viaria che presenta strade con sezioni non omogenee di larghezza insufficiente a garantire il transito bidirezionale dei veicoli e la sosta in carreggiata.

Si è quindi ritenuto necessario procedere ad una riorganizzazione della circolazione in tali vie, finalizzata al miglioramento dei livelli di sicurezza e delle condizioni di movimento e sosta degli utenti, che sarà attuata mediante l’istituzione sperimentale di alcuni interventi viabilistici.

ZONA Minghetti – Calcutta – dei Villini

➢ il senso unico di marcia in via Rattazzi, da via Meda a via Minghetti, con transitabilità

consentita in direzione di via Minghetti;

➢ il senso unico di marcia in via Giolitti, da via Minghetti a via Meda, con transitabilità consentita in direzione di via Meda ed il senso unico di marcia da via Calcutta a via Meda con transitabilità consentita in direzione di via Meda;

➢ il senso unico di marcia in via Zanardelli, da via Rattazzi a via Giolitti, con transitabilità consentita in direzione di via Giolitti;

➢ il senso unico di marcia in via Casati, da via Balbo a via Minghetti, con transitabilità consentita in direzione di via Minghetti;

➢ il senso unico di marcia in via Balbo, da via Giolitti a via dei Villini, con transitabilità consentita in direzione di via dei Villini;

➢ il senso unico di marcia in via Balbo, da via Giolitti a via Rattazzi, con transitabilità consentita in direzione di via Rattazzi;

➢ il senso unico di marcia nei due tratti interni che congiungono da via Giolitti a via Rattazzi, con transitabilità consentita in direzione di via Rattazzi e di via Giolitti come da schema;

➢ il senso unico di marcia nel tratto interno che congiunge via Meda con via Calcutta come da schema ed il divieto di sosta su un lato della carreggiata.

ZONA Meschi – Brunico – Spluga

➢ il senso unico di marcia in via Spluga, dal civico 13 al civico 2, con transitabilità consentita in direzione di via Q. Sella;

➢ il divieto di transito escluso residenti in via Spluga;

➢ il senso unico di marcia in via Brunico, da via Q. Sella a via le Stelvio, con transitabilità consentita in direzione di viale Stelvio;

➢ il doppio senso di marcia in via Don I. Meschi, e realizzazione di una pista ciclabile;

ZONA Minghetti – Cascina dei Poveri

➢ il senso unico di marcia in via de Sanctis, da via Meda a via Minghetti, con transitabilità consentita in direzione di via Minghetti;

➢ il senso unico di marcia in via Grampa, da viale Stelvio a via de Sanctis, con transitabilità consentita in direzione di via de Sanctis;

➢ il senso unico di marcia in via Don Sturzo, da via de Sanctis a viale Stelvio, con transitabilità consentita in direzione di viale Stelvio.