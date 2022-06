In Camera di Commercio convegno sulla mobilità ferroviaria organizzato dall’associazione ACG

L’Associazione ACG, fondata dal compianto On. Giuseppe Zamberletti, che si occupa di mobilità ferroviaria nell’ambito del territorio Varesino e dell’alta Lombardia, organizza per lunedì 27 giugno alle ore 9:00 presso la Camera di Commercio di Varese un convegno in cui saranno esposte le tematiche maturate presso le proprie Commissioni di Studio.

Il convegno dopo i saluti Istituzionali, sarà aperto dalla presentazione da parte del proprio Presidente Prof. Emerito Ing. Adriano De Maio, già Rettore del Politecnico di Milano, e vedrà gli interventi dei Relatori su progetti fortemente innovativi per il territorio varesino, in particolare:

– Il “ Raddoppio della linea Varese Induno ”, naturale prosieguo e completamento della linea Varese Lugano, con interessantissimo impatto sulla urbanistica delle Stazioni;



– Una proposta di “Passante Ferroviario” sulla linea delle Trenord fra Belforte e Casbeno, in galleria, con conseguente totale liberazione urbanistica della Città e con rilevante impatto sul traffico automobilistico cittadino e sulla mobilità dell’utenza ferroviaria.

Seguiranno considerazioni di carattere tecnico-economiche sulle proposte presentate, unitamente all’importante punto di vista dei vicini Svizzeri, i quali, dando priorità alla mobilità ferroviaria, per una propria forma mentis, trovano nella ns. provincia consistenti ostacoli, specie per i collegamenti su Malpensa.



Sarà anche riaperto il tema del collegamento “storico” con Milano ed i disservizi cronici riscontrati, cui oggi si aggiungono le esigenze di sicurezza per i viaggiatori e per il personale di servizio.



Il programma nutrito presentato sarà infine oggetto di una Tavola Rotonda fra gli stakehoders del settore (quali Regione Lombardia, RFI, CIFI, ATPL, Unione Industriali, Ordini Architetti, Ingegneri, Geometri, etc.), con il coordinamento del Vicepresidente ACG, Costante Portatadino, per concludersi con una sintesi del Prof. Arch.Giorgio Goggi, Vicepresidente di ACG.

Il convegno nello spirito tracciato dall’On. Zamberletti vuole rinnovare la propria vocazione innovativa sul territorio, volta al miglioramento della vita quotidiana del cittadino, specie tramite i propri servizi infrastrutturali, spesso considerati “intoccabili”.