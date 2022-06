Camion incastrato al passaggio a livello di Gazzada, treni rallentati

Un incidente automobilistico che ha danneggiato il passaggio a livello nei pressi di Gazzada Schianno- Morazzone ha rallentato la corsa del treno 24524 (Treviglio 08:10 – Varese 10:17), che ha accumulato un ritardo di 28 minuti.

Intorno alle 11 di giovedì 23 giugno, un camion ha cercato di oltrepassare il passaggio a livello mentre il semaforo rosso era già scattato e le sbarre si stavano abbassando: le sbarre hanno colpito la cabina e si sono bloccate. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Trenord che hanno alzato le sbarre a mano. Il treno ha subito un ritardo, ma la circolazione già critica per via dello sciopero di Trenord, non si è fermata.

Non si tratta del primo incidente di quel tipo in quel tratto di strada che divide in due il paese: spesso gli automobilisti tentano di “bruciare” il semaforo del passaggio a livello, restando incastrati tra le due sbarre.