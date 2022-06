Prima Camminata per la San Vincenzo. Di corsa nel parco Alto Milanese con l’Atletica San Marco

Si svolgerà domenica 12 giugno la prima edizione della Camminata per la San Vincenzo, organizzata dall’Asd Atletica San Marco di Busto Arsizio. Più che di una corsa podistica si tratta di un eventio ludico motorio a carattere internazionale e a passo libero, aperto a tutti. La manifestazione è valida per l’assegnazione dei timbri I.V.V. del concorso “Piede Alato” e del concorso provinciale “La mia Provincia”.

Il fine, come si intuisce dal nome, è benefico e tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno di Villa Lucia, casa di ospitalità per donne e bambini dell’opera della San Vincenzo di Busto Arsizio.

Il programma prevede il ritrovo alle 7,45 in via Olindo Guerrini 40, sede del consorzio Parco Alto Milanese e la partenza è libera tra le 8 e le 9. Due i percorsi, uno da 6 km e uno da 10, con punti di ristoro e controllo. Le iscrizioni per singoli sarà sul posto prima della manifestazione mentre per i gruppi (minimo 15 partecipanti) entro le 22 del 10 giugno (riferimento Sergio Orlandi 3395034814 oppure Luca Sergio 3394710757 – email: gare@atleticasanmarco.it). Contributo per la partecipazione 3 euro per tutti e 0,50 euro in più per i non soci Fiasp.