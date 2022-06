Il campione italiano di ciclismo under 23 quest’anno verrà incoronato a Carnago

Carnago diventerà tricolore, sabato 25 giugno: la 50esima edizione della gara ciclistica Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese – Trofeo Giovanni Banfi assegnerà anche la maglia di Campione Italiano per la categoria under 23.

Ad organizzare, come da tradizione, la gara, è la Società Ciclistica Carnaghese, che si era posta l’obiettivo di proporre la sfida tricolore in occasione della cinquantesima edizione del Gran Premio.

I migliori corridori della categoria under 23 – circa 200 – sono attesi da tutta Italia a Carnago per sfidarsi sul Circuito del Seprio, su un tracciato spettacolare e “tosto” dal punto di vista tecnico.

Il Circuito del Seprio – di 17 chilometri – verrà ripetuto per dieci volte, per un totale complessivo di 170 chilometri. Dopo la partenza da Carnago i concorrenti transiteranno da Solbiate Arno (circonvallazione) e Solbiate Arno centro, dove sarà posto il gran premio della montagna, Caronno Varesino, Carnago, località Respiro, Gornate Olona, Torba, Castelseprio (sede del secondo gran premio delle montagna), località Ponte Tenore e Carnago, con l’arrivo posto in via Castiglioni.

La gara è stata presentata nel salone immersivo dell’info point Camera di Commercio di Varese, che è tra gli enti sostenitori della gara, alla presenza tra gli altri, del presidente della società ciclistica Carnaghese Adriano Zanzi e del sindaco di Carnago Barbara Carabelli.