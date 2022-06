Candiani: “Silenzio assordante sui referendum giustizia del 12 giugno”

“Facciamo anche oggi un appello al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio affinché intervengano per porre fine all’assordante silenzio che è calato sui referendum giustizia del 12 giugno. Riteniamo che parole chiare da parte del Capo dello Stato e del Premier a pochissime ore dal voto siano quantomai necessarie, consapevoli del fatto che lo stesso Presidente Mattarella ha più volte espresso l’esigenza di un profondo processo riformatore che deve interessare anche la giustizia. Si sta purtroppo palesando un’emergenza democratica per queste consultazioni: un singolo giorno di voto, peraltro in data estiva, con politica silente e scarsa attenzione mediatica. Addirittura casi di trasmissioni nazionali trattano i referendum con evidente approccio banalizzante e di disimpegno al voto, un inaccettabile vulnus per quello che è e resta un diritto costituzionale. Tale connubio è dannoso per la democrazia e i cittadini, che hanno il diritto di partecipare alla vita politica del Paese. Le consultazioni sui cinque quesiti sono un’occasione per dare un segnale chiaro e far sentire la propria voce sulla volontà di cambiare la giustizia, un’opportunità storica per il Paese”.

Lo afferma in una nota il senatore Stefano Candiani della Lega.