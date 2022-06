“I cani la mia vita”, Sara Turetta presenta il suo libro a Varese

Appuntamento per mercoledì 15 giugno in sala Montanari con la fondatrice di Save the Dogs and Other Animals

Si svolgerà mercoledì 15 giugno alle ore 20.30 presso la Sala Montanari a Varese la presentazione del libro “I cani la mia vita” di Sara Turetta ( Edizioni Sonda, 2020).

Un libro autobiografico che è una testimonianza – reportage dell’amore dell’autrice per gli animali e del coraggio che l’ha portata a cambiare vita per salvare migliaia di cani dal massacro in Romania e a fondare Save the Dogs and Other Animals, operando in Italia e in Europa con progetti di contrasto al randagismo e di tutela degli animali. Una storia autentica che vuole essere un grido all’azione nel mondo sociale, all’empatia verso il dolore altrui, di umani e animali.

Ed è proprio il tema della convivenza tra uomo-cane il fulcro centrale di questo momento di riflessione e dibattito fortemente voluto da Alessandra Calafà, Presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione di Varese e gestore del canile municipale di Varese che ha organizzato l’incontro in collaborazione con Pensiero Meticcio di Gallarate e gestore del canile municipale e sanitario di Gallarate, con la Libreria Ubik di Varese e con il patrocinio del Comune di Varese. Un momento di riflessione con esperti del settore sul tema della convivenza tra uomo-cane, dell’importanza dell’azione di volontariato e del ruolo che rivestono i canili nel contesto cittadino.

Sara Turetta, molto amata, ha ricevuto numerosi riconoscimenti anche internazionali tra cui la nomina a Cavaliere della Stella d’Italia da parte del Presidente della Repubblica nel 2012.