Canottaggio, il comitato cerca volontari per i Campionati del Mondo Under19 & Under23 di Varese

Ad un mese esatto dall’inizio dei Campionati del Mondo Under19 & Under23 di Canottaggio, che andranno in scena alla Schiranna tra il 22 e il 31 luglio prossimo, il Comitato Organizzatore chiama a raccolta tutti i ragazzi che abbiano compiuto i quattordici anni di età per rinforzare le file dei volontari.

«Il corpo volontari rappresenta da sempre una risorsa fondamentale per la riuscita dei grandi eventi che si sono tenuti sulle rive del Lago di Varese e ai ragazzi sarà data la possibilità di far parte attivamente di un evento sportivo internazionale, interagendo in maniera diretta sia con il Comitato Organizzatore sia con atleti provenienti da tutto il mondo – si legge nella nota diffusa dal Comitato Organizzatore -. Nella suggestiva location del lungolago varesino, tutti coloro che risponderanno alla chiamata, contribuiranno in maniera determinante al perfetto funzionamento della complessa macchina organizzativa».

Iscriversi è semplice, basta inviare una mail a: volontari@canottierivarese.it e aspettare la pronta risposta del Comitato Organizzatore per entrare a far parte della squadra dei volontari dei Mondiali Under19 & Under23.